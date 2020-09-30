مدرب صن داونز يوجه الرسالة الأخيرة للفريق وجماهيره

الأربعاء، 30-09-2020
08:58 م
أحمد سالم
وجه بيتسو موسيماني
، المدير الفني السابق لـ صن داونز
، والذي تولي مسؤوليه الاهلي، صباح اليوم، رسالة، إلى جماهير ومجلس ادارة ناديه السابق؛ عقب رحيله عن الفريق، بعد 8 سنوات قضاها مع النادي الجنوب الافريقي.
ونشر موسيماني
، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له، وهو يوجه رسالة لـ مجلس ادارة صن داونز
، قائلا : " لم اكن لاحقق اي من نجاحاتي مع صن داونز
سوى بدعم وتشجيع مجلس ادارة النادي ومعاونتهم لي ...نحن اسره واحده، من المستحيل ان تنكسر تلك الرابطه القويه بيني وبين الفريق الذي قضيت بين جدرانه 8 سنوات "
وأضاف أن موافقته على قيادة الاهلي؛ جاءت لرغبته في خوض تحدٍّ جديد، ومساعدة الاهلي في حصد المزيد من الالقاب والبطولات، مشددا على ان الموافقه جاءت لرغبته في الخروج من المنطقه الامنه بالنسبه له مع صن داونز
، على الرغم من ان عقده ما زال به 4 سنوات أخرى.
وأكمل أنه يتمنى قيادة الفريق مرة اخرى في المستقبل؛ لما شعر به من الراحه والسعاده داخل جدران النادي.
وأعلن شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن:" مغادرة فايلر للقاهرة، ستتم عقب مباراة الأهلي والترسانة مباشرة.