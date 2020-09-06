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تفاصيل مفاوضات الأهلى مع محمد إبراهيم

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مجمد ابراهيم
 
الأحد، 06-09-2020 02:58 م محمد عبد الحارس
دخل النادى الأهلى، فى منافسة مع بيراميدز على ضم صانع ألعاب محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاألجأرية.   
ويقدم محمد إبراهيم مستوى كبيرا للغاية الفترة الحالية، واستعادة جزء كبير من مستواه المعهود والذي كان عليه عندما كان مع القلعة البيضاء.
وكشفت تقارير صحفية، أن محمد إبراهيم يرغب في الانتقال إلى الأهلي، لكنه لم يحسم حتى الآن أي فريق سينتقل إليه الموسم المقبل سواء المارد الأحمر أو بيراميدز.
وتابعت التقارير، أن محمد إبراهيم ولا يتحدث عن العروض المالية، بدليل أنه يحصل على مقابل مالي في المقاصة أقل مما كان يحصل عليه في الزمالك.

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