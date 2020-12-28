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موسيماني:«الحمد لله على تواجدي ضمن هذا النادي الكبير»

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موسيماني
 
الإثنين، 28-12-2020 05:12 م المصريون

هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، على التتويج بجائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.
وتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، أمس الأحد، جائزة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط المقدمة من مسابقة جلوب سوكر.
وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " تهانينا للنادي الأهلي، صناع التاريخ على المستوى العالمي، هذا نادي بمثابة مؤسسة ، الحمد لله على تواجدي ضمن هذا النادي الكبير".
يذكر ان موسيماني تولى القيادة الفنية للأهلي في شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وقاد الفريق الأحمر للتتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك وكأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.
 

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