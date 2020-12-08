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إبراهيم حسن يهاجم مدرب الأهلي «موسيماني»: «أخويا أفضل منه»

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إبراهيم حسن يهاجم مدرب الأهلي «موسيماني»: «أخويا أفضل منه»

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حسام وابراهيم حسن
 
الثلاثاء، 08-12-2020 09:49 ص المصريون
هاجم إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مدرب النادي الأهلي «موسيماني»، معتبرًا أن شقيقه حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، تفوق عليه في نصف نهائي كأس مصر.
وأضاف إبراهيم حسن خلال تصريحاته: كل المباريات الأخيرة التي حقق الأهلي الفوز فيها مع موسيماني كان الأسوأ فنيا وحسام حسن تفوق على مدرب الأهلي وكذلك مباراة الزمالك في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ونهائي الكأس أمام طلائع الجيش جماهير الأهلي تعلم جيدا أن الأداء سيئ.
وأكمل إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: بدر بانون مدافع الأهلي الجديد كويس لكن عادي الأهلي يقدر على التعاقد مع لاعبين أعلى منه.
واختتم: المبالغ الكبيرة الموجودة حاليا في الدوري المصري تهريج لا يوجد لاعب يستحق 50 مليون وهذا يجعل اللاعب "يتدلع" ومستواه غير ثابت، إحنا روحنا الزمالك بـ 225 ألف جنيه أنا وحسام.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة مساء أمس استعدادا لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.
وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بالتركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل تخطي كافة الازمات أثناء مواجهة نادي بيراميدز في أولي جولات الدوري المصري يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام العديد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول.
 

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