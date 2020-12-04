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تحذير حاد من موسيماني لـ"كهربا" بسبب هذا الأمر

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تحذير حاد من موسيماني لـ"كهربا" بسبب هذا الأمر
 
الجمعة، 04-12-2020 07:04 م


وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تحذيرًا حادًا لمحمود كهربا، لاعب الفريق.

وجاء هذا لتحذيره من الرعونة داخل الملعب واستعجاله في ترجمة الفرص التي تُتاح له إلى أهداف. 

كما طالب المدرب المتوج بدوري أبطال إفريقيا مؤخرًا، اللاعب بضرورة التركيز فقط فى كيفية التعامل مع الكرة داخل مرمى المنافسين ومساعدة زملائه على التسجيل.

وجاء ذلك بعدما تحفظ موسيماني على طريقة اللاعب خلال مشاركاته الأخيرة، التى تسببت في إهداره الفرص.

كما شدد المدرب على اللاعب بضرورة الالتزام والتعامل بهدوء خلال تواجده على دكة البدلاء لتجنب تشتيت الانتباه، بجانب الالتزام بالتعليمات حتى يتجنب العقوبات.
 

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