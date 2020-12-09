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لماذا هدد «موسيماني» نجم الأهلي بالقتل؟ تعرف على التفاصيل

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موسيماني
 
الأربعاء، 09-12-2020 11:38 ص المصريون

كشف حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهديد بيتسو موسيماني، المدير الفني للقعلة الحمراء، له بالقتل، كما أكد أن الأخير طالب اللاعبين بالفوز بكأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الأهلي فبراير 2021.
وأضاف الشحات عن حياته خلال حواره مع "أون تايم سبورت" قائلا :"فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأب، وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني  أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".
وقال: موسيماني في أول جلسة معنا قال لنا أنا هنا للفوز بدوري أبطال إفريقيا".
وأضاف:" كنت اعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة، وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج ، ورحت اختبارات الأهلي وكنت بنجح فيها ومش بروح آخر اختبار؛ لأنى مسجل في نادى النيل".
وكشف الشحات عن تهديد مدربه الحالي بيتسو موسيماني له بالقتل؛ لو كان أهدر هدفه في إياب نصف نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي.
وقال : "موسيماني قال لي الهدف رائع لكن لو كنت أهدرته لقتلتك".
 

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