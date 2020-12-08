وكيل اللاعب المغضوب عليه يستفز جماهير الأهلي: إذا أردتم عدم رؤيته فأقيلوا موسيماني الذي يحبه

الثلاثاء، 08-12-2020
06:31 ص
أحمد عادل شعبان
واصل تامر النحاس - وكيل اللاعب مروان محسن
- استفزاز جماهير الأهلي مؤكدًا أن موكله سيبقى لاعبا في الفريق .
وقال في سلسلة تصريحات: تم تفعيل تجديد عقد مروان محسن
مع الأهلي لمدة 3 مواسم .. العلاقة وطيدة وقوية بين مروان محسن
والأهلي وهناك ثقة كاملة بين الطرفين واحترام متبادل ولا يلتفتان لمحاولات البعض التشويه والتقليل من مروان محسن
.
وأضاف: من يريد عدم رؤية مروان محسن
مع الأهلي فليأخذ قرار رحيل موسيماني
لأن المدرب يثق في اللاعب ويعتمد عليه .
وتساءل: لماذا لا ينظر من ينتقد مروان محسن
من محللي القنوات أو الجمهور للهدف الذي صنعه لـ كهربا؟ انظروا لتمركز مروان محسن
واستلامه وتوزيعه الكرات وتحركاته وضغطه على دفاعات المنافسين.