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وكيل اللاعب المغضوب عليه يستفز جماهير الأهلي: إذا أردتم عدم رؤيته فأقيلوا موسيماني الذي يحبه

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وكيل اللاعب المغضوب عليه يستفز جماهير الأهلي: إذا أردتم عدم رؤيته فأقيلوا موسيماني الذي يحبه
 
الثلاثاء، 08-12-2020 06:31 ص أحمد عادل شعبان
واصل تامر النحاس - وكيل اللاعب مروان محسن - استفزاز جماهير الأهلي مؤكدًا أن موكله سيبقى لاعبا في الفريق .

وقال في سلسلة تصريحات: تم تفعيل تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي لمدة 3 مواسم .. العلاقة وطيدة وقوية بين مروان محسن والأهلي وهناك ثقة كاملة بين الطرفين واحترام متبادل ولا يلتفتان لمحاولات البعض التشويه والتقليل من مروان محسن.

وأضاف: من يريد عدم رؤية مروان محسن مع الأهلي فليأخذ قرار رحيل موسيماني لأن المدرب يثق في اللاعب ويعتمد عليه .

وتساءل: لماذا لا ينظر من ينتقد مروان محسن من محللي القنوات أو الجمهور للهدف الذي صنعه لـ كهربا؟ انظروا لتمركز مروان محسن واستلامه وتوزيعه الكرات وتحركاته وضغطه على دفاعات المنافسين.
 

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