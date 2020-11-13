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موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

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موسيماني
 
الجمعة، 13-11-2020 12:40 م محمد عبد الحارس

عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية.
وعقب المحاضرة أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول فى تدريبات الكرة التى بدأت بتقسيمة هدفها الضغط فى مساحات صغيرة من الملعب، وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات، وحرص موسيمانى على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.
ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر إقامتها فى الـ27 من نوفمبر الجارى.

 

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