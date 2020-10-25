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"موسيماني" يفاجىء لاعبو الأهلى بذلك القرار

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قبل النهائي

"موسيماني" يفاجىء لاعبو الأهلى بذلك القرار

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رشيف
 
الأحد، 25-10-2020 11:46 ص محمد عبد الحارس

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإستعانة بلاعبي الفريق الصاعدين والذين لم يحصلوا على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم في مباراتي أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.
قرار "موسيماني"، يهدف لإراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد خلال الفترة الماضية كى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلى تأهل على حساب الوداد المغربي، بخماسية مقابل هدف وحيد فى مجموع المبارتين 
ويأتى في مقدمة اللاعبيبن الذين يرغب موسيمانى فى إراحتهم محمد الشناوي وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني وأجاي وقفشة.
ويخشى الجهاز الفني من تعرض أحد من قوام الفريق الأساسي لإصابة تُبعده عن مباراة النهائي المُقرر له 6 نوفمبر المقبل.
وينتظر المارد الأحمر الفائز من الرجاء المغربي والزمالك حيث سيلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر المقبل بالقاهرة علماً بأن الزمالك فاز في الذهاب بهدف نظيف.
 

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