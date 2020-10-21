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قبل لقاء الوداد.. تحذير شديد من "موسيماني" لهؤلاء

بيتسو موسيماني
موسيماني
 
الأربعاء، 21-10-2020 05:42 م أحمد سالم
طالب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق الأحمر بعدم الاستهانة بفريق الوداد المغربى خاصة بعدما اقتنص الأهلى فوزا غاليا عليه بهدفين دون رد خارج الديار بالدار البيضاء خلال مواجهة الذهاب السبت الماضى، وذلك في لقاء الإياب الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبلة في إطار منافسات نصف نهائي الأميرة الأفريقية.

وشدد المدرب الجنوب أفريقي خلال محاضرته مع لاعبى الفريق فى جلسة خاصة ألقاها عليهم خلال الساعات الماضية على ضرورة اللعب بكل جدية وتركيز أمام بطل المغرب بعد غد واللعب بكل قوة وحماس من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة، تبرهن على استحقاق وتأكيد فوز الأهلى فى لقاء الذهاب والتأهل لنهائى أفريقيا ومن ثم المنافسة على اللقب الإفريقى.

كما حرص بيتسو موسيمانى على الإكثار من محاضراته وجلساته مع لاعبى الفريق خلال الساعات الحالية وتكلم مع لاعبيه عن أهمية لقاء الوداد المرتقب وحذرهم من التعالى والتكبر على الكرة أو الاستهانة بالمنافس المغربى بحجة أن الفريق الأحمر حسم الوصول لنهائى البطولة، لاسيما بعد فوزه خارج ملعبه فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة.

وأكد موسيمانى للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكى عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب فى الثأر وهى كلها دوافع تتطلب التجهيز والتحضير الجيد للمباراة من جانب لاعبي القلعة الحمراء.
 

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