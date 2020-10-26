الإثنين، 26-10-2020
02:49 م
محمد عبد الحارس
قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، إن
آليو بادجي
مهاجم الأهلي يبحث الرحيل عن صفوف المارد الأحمر الفترة المقبلة.
وأضاف "العميد" خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع
على "راديو مصر": "اللاعب شعر بأنه غير مرغوب فيه، بعدما جلس بديلا
في المباريات السابقة، وموسيماني
أبلغ لجنة التخطيط بقدرته على ضم محترفين مميزين خلال
الفترة المقبلة".
وواصل: "اللاعب تحدث مع وكيله للبحث
عن عروض جادة للرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة".
ويستعد الأهلى لخوض لقاء طلائع الجيش
السبت المقبل، والتى يتسلم خلالها درع بطولة الدوري.