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بالأسماء.. الأهلي ينهى إعارة 4 لاعبين

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ارشيف
 
الأربعاء، 21-10-2020 12:40 م محمد عبد الحارس

استقر مسئولو النادى الأهلى على عودة عدد من اللاعبين المعارين بدء من الموسم المقبل بعد التشاور مع بيتسو موسيماني الذي وافق على عودتهم بشكل نهائي.
من جانبها أبلغت إدارة النادي، عدد من اللاعبين بعودتهم للنادي مجددًا، وعلى رأسهم عمار حمدي لاعب الفريق المعار لنادي طلائع الجيش، وناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم من نادي سموحة، ومحمد شريف المعار إلى إنبي.
ولم تستقر إدارة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة على عودة أكرم توفيق المعار لصفوف نادي الجونة، ليستمر الغموض حول تجديد اللاعب لنادي الجونة أو العودة إلى ملعب التتش مجددا.
كما ابلغ بيتسو موسيماني إدارة النادي بتجديد إعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار لمدة موسم آخر مع الاستقرار على الاستغناء عن فوزي الحناوي وكريم يحيي.
 

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