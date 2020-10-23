التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد المغربى

الجمعة، 23-10-2020
10:13 ص
محمد عبد الحارس
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
على تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى في إياب الدور نصف نهائي لدوري الأبطال.
وسيجري موسيماني
تغييرا وحيدا على التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب، حيث سيدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بدلا من التونسي علي معلول، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته.
ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي لمباراة الوداد كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي.
الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.
وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي.
وفي الهجوم: مروان محسن.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء.