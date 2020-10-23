الجمعة 23 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موعد انطلاق معكسر "الفراعنة" استعدادًا لتوجو

اتهام جديد بالاغتصاب لحفيد مؤسس الأخوان

دبي تدخل موسوعة جينيس بـ " نافورة النخلة "

رسوم جديدة علي مستخدمي "واتساب"

أول تحرك من الزمالك بعد تأجيل مباراة الرجاء

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد المغربى

اليابان وبريطانيا يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة

الأرصاد تحذر أهل الرياض من طقس اليوم

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد لرئيس زامبيا

حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

ADS
 

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد المغربى

received_676063779691447
ارشبف
 
الجمعة، 23-10-2020 10:13 ص محمد عبد الحارس
 
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى في إياب الدور نصف نهائي لدوري الأبطال.
وسيجري موسيماني تغييرا وحيدا على التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب، حيث سيدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بدلا من التونسي علي معلول، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته.
ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي لمباراة الوداد كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي.
الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.
وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي.
وفي الهجوم: مروان محسن.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد  الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء.
 

إقرأ ايضا

received_640263949989971

موعد انطلاق معكسر "الفراعنة" استعدادًا لتوجو

received_448322082811058

أول تحرك من الزمالك بعد تأجيل مباراة الرجاء

received_303396057647430

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

أخبار متعلقة

الأهلي

الأهلي يفوز علي المقاولون بهدف نظيف في اول لقاء لـ موسيماني

1322555_0

كهربا أساسيًا في أول تشكيل موسيماني مع الأهلي

موسيماني-4

الأهلي يحذر موسيماني من القيام بـ3 أشياء: لا تجلب لنفسك المشاكل

موسيماني-4

موسيماني: لدي مفاجأة سوف تسعد جماهير الأهلي جدا .. هذه تفاصيلها

موسيماني

موسيماني في الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق

750857

نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي