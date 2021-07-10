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فرج عامر يفجر مفاجأة عما حدث قبل مباراة الأهلي بين عبدالقادر وموسيماني

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فرج عامر يفجر مفاجأة عما حدث قبل مباراة الأهلي بين عبدالقادر وموسيماني

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فرج عامر
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السبت، 10-07-2021 11:22 ص

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن سر هزيمة الفريق الساحقة أمام الأهلي برباعية نظيفة في إطار مباريات المارد الأحمر المؤجلة في الدوري المصري.
وأكد فرج عامر في تصريحات لـ قناة “ ام بي سي مصر ” أن الفريق قدم اداء سيىء للغاية أمام الاهلي وانهار تماما عقب الدقيقة الـ 44 في المباراة مشددا ان معظم لاعبي الفريق غاب عنهم مستواهم الطبيعي.
وأضاف أن أحمد عبدالقادر نجم الفريق المعار من الاهلي تحدث مع بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي قبل المباراة وهو ما شتت تركيزه و" خضه " مشددا أن اللاعب لم يكن في مستواه الطبيعي مطلقا .
وتابع أن مصطفي فتحي نجم الفريق قدم اداء سيىء ايضا وكان مشتت للغاية مشددا انه اجتمع بــ اللاعبين عقب المباراة ووجه لهم رسائل قوية.
وأكمل أنه أخبر اللاعبين أن الأداء الضعيف أعطى انطباعا سيئا عن الفريق قائلا “ سقطنا من نظر الفرق ”.
وتابع أن عبدالقادر تاثر بشده من عدم انضمامه لـ المنتخب الاوليمبي في اولمبياد طوكيو وهو ما ساهم من تذبذب أدائه.
وعن حقيقة “ تفويت ” المباراة لصالح الاهلي فأكد انه مثل تلك الاحاديث غير مقبوله مشددا ان سموحة فريق كبير وله اسم في الدوري المصري ومن المستحيل ان يقبل مثل تلك الأمور.
وأكمل قائلا “ سموحه واحنا مش صغيريين علشان نعمل كده ”.
 

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