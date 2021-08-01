ملاك: أتمني لقاء صلاح لهذا السبب

الأحد، 01-08-2021
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، هداية ملاك
أنها تتمني لقاء اللاعب المصري
محمد صلاح
والمحترف في ليفربول الإنجليزي، لأنه القدوة والفخر لجميع اللاعبين
وأنها تتمني لقائه وجها لوجه لأنه أعطانا الأمل في أن نكون مثله.
وأضافت في تصريحات لقناة " أون تايم سبورتس1" :" في أي بلد نسافر
لها حين أقول أننى من مصر يكون الرد من بلد محمد صلاح
وهذا يجعلنا في قمة الفخر والسعادة،
لافتة إلي أنها لعبت بقدم واحدة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
المحطة قبل
الأخيرة في المكسيك، حين كانت قدمها اليمنى مصابة.
وختمت تصريحاتها قائلة:"كنت أنافس في ميزان أعلى ولم
يكن لدي تصنيف في هذا الميزان، وتحقيق ميدالية أولمبية في الوزن الجديد شيء لا يصدق
بالنسبة لي".
جدير بالذكر أن اللاعبة هداية ملاك
حصلت علي البرونزية في لعبة التايكوندو
في أولمبياد طوكيو 2020
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