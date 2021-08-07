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منتخب مصر لكرة اليد يخسر البورونزية أمام أسبانيا ويحتل المركز الرابع

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السبت، 07-08-2021 10:09 ص
يخسر منتخب مصر لكرة اليد، أمام نظيره الأسباني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن أولمبيا طوكيو 2021، بهزيمة صعبة انتهت بنتيجة 31-33.
وحقق بذلك منتخب مصر المركز الرابع عالميًا كأول منتخب عربي يحقق هذا المركز.
وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27  فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

 

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