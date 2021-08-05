الخميس 05 أغسطس 2021
توقيت مصر 16:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موعد مباراة منتخب مصر لليد على الميدالية البرونزية

سائح عربي يتحرش بـ فرح الزاهد داخل فندق والشرطة تتدخل

نادٍ سعودي يقدم عرضًا لضم مهاجم الأهلي

مفاجأة بشأن «فتاة الفستان».. راسبة في 6 مواد

ملابس داخلية على مقهى.. ابنة أحمد راتب ترد على صوره التي أثارت الجدل

نهلة زكي تحصل على حكم بحبس «السبكي» 3 سنوات

بعد رحيلهما.. مشهد مبكي يجمع مشاري البلام وانتصار الشراح

فيديو مدته 30 ثانية يوثق لحظة هتك عرض فتاة الهرم بمنطقة عفتها

بعد ضجة صورها الجريئة.. أول تعليق من دنيا بطمة على إصابتها بكورونا

زوج ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يقلقان الجمهور على حالتها مجددًا

ADS
 

منتخب مصر لكرة اليد يودع حلم الذهب في أولمبياد طوكيو

1-1454988
ت
Native
الخميس، 05-08-2021 10:18 ص

ودع منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، حلم تحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكية بعد هزيمته من منتخب فرنسا بنتيجة 23- 27، في نصف نهائي البطولة.
وضيع منتخب مصر العديد من الفرص رغم أنه بدأ المباراة بقوة وحقق تقدم بفارق كبير على المنتخب الفرنسي إلا أنه تراجع مجددًا وتمكن منتخب فرنسا من العودة للمباراة واقتناص الفرص وتسجيلها.
ولا يزال "فراعنة" اليد بإمكانهم تحقيق ميدالية لمصر، عندما يخوضون مباراة الميدالية البرونزية يوم السبت، أمام الخاسر من لقاء الدنمارك وإسبانيا، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
ورغم الهزيمة، دخل المنتخب المصري لليد التاريخ كونه أول منتخب عربي وأفريقي يصل لنصف نهائي منافسات كرة اليد في دورة ألعاب أولمبية.

وتأهل الفائز منتخب فرنسا لمواجهة الفائز من مواجهة الدنمارك بطل العالم وإسبانيا ثالث العالم.
 
 

إقرأ ايضا

000_9JR3LR

موعد مباراة منتخب مصر لليد على الميدالية البرونزية

received_1951727461647926-606dd21b89ea1

نادٍ سعودي يقدم عرضًا لضم مهاجم الأهلي

4202138956232871110

ميدو يرشح لاعب مفاجأة ليكون خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

أخبار متعلقة

ارشيفية

تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020

1591500_0

البرزايل يتأهل إلى نهائي كرة قدم أولمبياد طوكيو

ارشيفية

اليوم الثلاثاء.. تعرف علي جدول منافسات مصرفي أولمبياد طوكيو

190228

والد فارس حسونة يكشف لماذا لعب نجله لـ قطر ولم يلعب لـ مصر

ارشيفية

تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم الإثنين في أولمبياد طوكيو 2020

ارشيفية

تعرف علي جدول مواعيد منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020