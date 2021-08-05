منتخب مصر لكرة اليد يودع حلم الذهب في أولمبياد طوكيو

الخميس، 05-08-2021
10:18 ص
ودع منتخب مصر
الأولمبي لكرة اليد
، حلم تحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكية بعد هزيمته من منتخب فرنسا
بنتيجة 23- 27، في نصف نهائي
البطولة.
وضيع منتخب مصر
العديد من الفرص رغم أنه بدأ المباراة بقوة وحقق تقدم بفارق كبير على المنتخب الفرنسي إلا أنه تراجع مجددًا وتمكن منتخب فرنسا
من العودة للمباراة واقتناص الفرص وتسجيلها.
ولا يزال "فراعنة" اليد بإمكانهم تحقيق ميدالية لمصر
، عندما يخوضون مباراة الميدالية البرونزية يوم السبت، أمام الخاسر من لقاء الدنمارك وإسبانيا، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
ورغم الهزيمة، دخل المنتخب المصر
ي لليد التاريخ كونه أول منتخب عربي وأفريقي يصل لنصف نهائي
منافسات كرة اليد
في دورة ألعاب أولمبية.
وتأهل الفائز منتخب فرنسا
لمواجهة الفائز من مواجهة
الدنمارك بطل العالم وإسبانيا ثالث العالم.