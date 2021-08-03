أسبانيا إلى نهائي أولمبياد طوكيو ضد البرازيل

الثلاثاء، 03-08-2021
01:29 م
تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية في كرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على اليابان
بنتيجة 1-0 ، في الشوط الإضافي الثاني.
وكان منتخل البرازيلي، تأهل إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام حاليا في العاصمة اليابان
ية طوكيو
بالفوز على المكسيك بركلات الترجيح ٤/١.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للبرازيل.
وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات المباراة بالكامل، دون ترجمتها لأهداف، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 62% مقابل 38 للمكسيك.