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مفاجأة .. نجم جديد ينتقل من الأهلي إلى بيراميدز .. والأحمر يرد بخطف مهاجم السماوي

فريق الأهلي
مفاجأة .. نجم جديد ينتقل من الأهلي إلى بيراميدز .. والأهلي يرد بخطف مهاجم بيراميدز
 
الخميس، 12-11-2020 08:17 ص أحمد عادل شعبان
كشف عدد من الإعلاميين عن وجود صفقة مدوية من المقرر أن تجمع الأهلي وبيراميدز خلال الأيام المقبلة.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر إن أحمد الشيخ لاعب الأهلي بصدد الانتقال إلى بيراميدز.

وأشار إلى أن الأهلي ردا على هذه الصفقة سوف يقوم بضم محمد فاروق لاعب بيراميدز إلى صفوفه.

وكان أحمد فتحي وشريف إكرامي و رمضان صبحي قد انتقلوا هذا الموسم من الأهلي إلى بيراميدز ليصبح أحمد الشيخ - في حال تمت الصفقة - رابعهم.

وأكد الإعلامي محمد فاروق مقدم برنامج البريمو أن الصفقة لن تتم دون رغبة الفريقين وإنما في إطار تبادلي وبالتنسيق بين الأهلي و بيراميدز.
 

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