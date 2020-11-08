إعلامي بقناة الأهلي يفتح النار ضد رمضان صبحي

الأحد، 08-11-2020
12:43 م
محمد عبد الحارس
هاجم الإعلامي بقناة الأهلي أمير هشام،
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
، بعد ظهور نادر شوقي وكيله السابق، مع الإعلامي أحمد شوبير،
وكشفه لبعض الحقائق الخاصة برحيل لاعب الأحمر السابق.
وقال "هشام" مقدم برنامج
"التريند"، إن إكرامي خلص على رمضان
صبحي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن رمضان تأثر بعقلية وتفكير الحارس".
وتابع :"الأهلي مقصرش في ملف رمضان
صبحي مثلما زعم البعض، لأن رمضان قال الأهلي لو كان عايز يخلص كان خلص، لأ إنت بتكذب
يا رمضان، وأنت عارف انك بتكذب".
وتابع: "ماتحاولش تضحك على جماهير
الأهلي، وبشكر نادر شوقي، على إيضاحه الحقائق، وهذا يثبت أن الأهلي أنهى كل شيء مع
هيدرسفيلد، ولم يكن في الحسابات نهائيًا أن يتواجد رمضان صبحي، مع فريق آخر في مصر
غير النادي الأهلي، وهناك كواليس أخرى هأجلها لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف الإعلامي، "رغبة الأهلي الأساسية
كانت شراء رمضان صبحي، وهذه معلومة مؤكدة، ولم يكن مطروحا نهائيا تجديد إعارة رمضان
صبحي، ولكن أنت كنت عايز فلوس مش عايز احتراف، لك كل الاحترام لشخصك ولظروفك".