مفاجأة.. ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

السبت، 03-10-2020
12:40 ص
المصريون ـ متابعات
أصبح ساديو ماني
مهاجم ليفربول
ثاني لاعب
في صفوف بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بفيروس
كوفيد-19 هذا الأسبوع.
وقال النادي في بيان اليوم الجمعة إن اللاعب
السنغالي، الذي هز الشباك في الفوز 3-1 على أرسنال يوم الاثنين في الدوري، أظهر بعض الأعراض الطفيفة لكنه في حالة طيبة إجمالا.
وقال ليفربول
يوم الثلاثاء إن لاعب
ه الجديد تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا
ويعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.
وقال النادي في بيان "سيواصل ليفربول
اتباع الإجراءات الصحية لاحتواء كوفيد-19 وسيعزل ماني نفسه حتى تنتهي فترة الحجر الصحي المطلوبة".