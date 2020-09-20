الأحد، 20-09-2020
08:19 م
محمد فضل - متابعات
فاز
نادي ليفربول
، اليوم الأحد، على مضيفه تشيلسي
، بثنائية نظيفة أحرزهما ساديو ماني
متتاليين
في بداية الشوط الثاني ليفوز ليفربول
حامل اللقب 2-صفر .
وجاء
الشوط الأول متكافئاً قبل أن يتعرض أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي
للطرد قبل الاستراحة
مباشرة بعدما أعاق ماني من الانفراد.
وتلقى
كريستنسن بطاقة صفراء في بداية الأمر قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويخرج المدافع
الدنماركي مطروداً.
وتبادل
روبرتو فيرمينو الكرة مع محمد صلاح
بشكل رائع وأرسل كرة عرضية قابلها ماني بضربة رأس
إلى داخل المرمى في الدقيقة 50.
وبعد
4 دقائق استغل ماني تباطؤ كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي
في إبعاد الكرة وخطفها ثم سجل
بسهولة في المرمى الخالي.
ونال
تشيلسي
فرصة لتقليص الفارق بعدما حصل على ركلة جزاء، عقب خطأ من البديل المنضم حديثاً
تياغو ضد تيمو فيرنر، لكن الحارس أليسون بيكر أنقذ محاولة جورجينيو قبل ربع ساعة من
النهاية.
وحقق
ليفربول
فوزه الثاني في مباراتين ليصبح رصيده 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي
صاحب
الأرض.