الاتحاد البرازيلي يصدم فلامنجو ويرفض التأجيل

رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تأجيل مواجهة بالميراس وفلامنجو بالدوري رغم إصابة 16 لاعبا بـ فيروس كورونا في صفوف الأخير.

ويمتلك فلامنجو 12 لاعبا في قائمته فقط متاحا لخوض المباراة من بينهم 3 حراس مرمى.

وتقدم بطل الدوري البرازيلي بطلب لتأجيل المباراة لكن الاتحاد المحلي رفض وطلب الاستعانة بلاعبي الفريق الشباب.

مانويل فلوريس مدير المسابقة قال الاتحاد البرازيلي إنه يتفهم أسباب طلب التأجيل، لكنه أشار إلى أن "هناك فريقا كافيا" للمباراة، مع إمكانية ضم ستة لاعبين آخرين، بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أنه "تم رفض قضايا مماثلة"، مؤكدا أنه يتخذ الإجراء المناسب والاقتصادي بشأن هذا الموضوع.

