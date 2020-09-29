ليفربول يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

الثلاثاء، 29-09-2020
07:54 م
أحمد سالم
أعلن فريق ليفربول
الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الجديد، الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا
المستجد.
وغاب ألكانتارا عن مباراة الأمس أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.
ونشر نادي ليفربول
بيانًا أكدت أنه بعد إجراء الفحوصات، تأكد إيجابية المسحة التي خضع لها الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب الفريق.
وأشار النادي إلى أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي، وسيتم إخضاعه لكافة البروتوكولات الخاصة بالعلاج، وأن اللاعب سيظل معزولًا في الفترة المقبلة.
يذكر أن نادي ليفربول
قد تعاقد منذ أقل من أسبوعين مع تياجو ألكانتارا قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.