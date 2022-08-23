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مفاجأة.. فيريرا يطالب أمير مرتضى منصور بإنهاء تعاقده مع الزمالك

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فيريرا وأمير
Native
Teads
الثلاثاء، 23-08-2022 09:24 ص


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك سيتسلم الدرع غدًا في ستاد القاهرة، مهما كانت نتيجة مباراة الاتحاد السكندري.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، لدي خبر من 3 أيام ولكني أخفيته ورأيت أنني لن أعلن عنه سوى بعد تتويج الزمالك رسميًا بالدوري، فيريرا طلب من أمير مرتضى منصور أن ينهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية هذا الموسم، وهذا الخبر صادم بالنسبة لجماهير الزمالك.
وأضاف شبانة، أمير مرتضى منصور منذ 3 أيام وهو يحاول إقناع فيريرا بالتراجع عن هذا القرار.
وأكمل شبانة، فيريرا يرغب في الرحيل عن الزمالك بسبب أزماته الصحية، ويرغب في اعتزال التدريب نهائيًا.

وأتم شبانة، البرتغالي المخضرم صادفه أكثر من نكبة صحية خلال فترة ولايته للزمالك، أنا شخصيًا أتمنى أن ينجح الزمالك في إقناع فيريرا بالتراجع عن قراره.
 

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