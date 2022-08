الزمالك وبيراميدز.. موعد مباريات اليوم في جميع الدوريات العالمية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 9 - 8 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة آيندهوفن ضد موناكو فى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، فضلاً عن مواجهات الدوري المصري، أبرزها الزمالك ضد المقاصة و بيراميدز مع غزل المحلة.مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبازالجيريس فيلنوس X بودو جليمت – الساعة 6 مساءفيكتوريا بلزن X شيريف تيراسبول – الساعة 7 مساءبيونيك يريفان X سرفينا زفيزدا – الساعة 7 مساءميتييلاند X بنفيكا – الساعة 7:45 مساءدينامو زغرب X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 8 مساءفرينكفاروزي X كارباج اجدام – الساعة 8 مساءآيندهوفن X موناكو – الساعة 8:30 مساءشتورم جراتس X دينامو كييف – الساعة 8:30 مساءجلاسكو رينجرز X سانت جيلواز – الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبيجزيرا يونايتد X وولفسبيرجر – الساعة 6 مساءبي 36 تورشافن X فيبورج – الساعة 8 مساءمواعيد مباريات الدوري الأوروبيشكوبي X شامروك روفرز – الساعة 9 مساءمواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلةغزل المحلة X بيراميدز – الساعة 6:30 مساء على قناة 2 on time sport الزمالك X المقاصة– الساعة 9 مساء على قناة 1 on time sportالبنك الأهلي X فاركو– الساعة 9 مساء على قناة 2 on time sport