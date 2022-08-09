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الزمالك وبيراميدز.. موعد مباريات اليوم في جميع الدوريات العالمية والقنوات الناقلة

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الزمالك
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الثلاثاء، 09-08-2022 01:02 م

تقام اليوم الثلاثاء 9 - 8 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة آيندهوفن ضد موناكو فى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، فضلاً عن مواجهات الدوري المصري، أبرزها الزمالك ضد المقاصة وبيراميدز مع غزل المحلة.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا


زالجيريس فيلنوس X بودو جليمت – الساعة 6 مساء   

فيكتوريا بلزن X شيريف تيراسبول – الساعة 7 مساء    

بيونيك يريفان X سرفينا زفيزدا  – الساعة 7 مساء    

ميتييلاند X بنفيكا – الساعة 7:45 مساء     

دينامو زغرب X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 8 مساء     

فرينكفاروزي X كارباج اجدام – الساعة 8 مساء      

آيندهوفن X موناكو – الساعة 8:30 مساء      

شتورم جراتس X   دينامو كييف – الساعة 8:30 مساء       

جلاسكو رينجرز X سانت جيلواز – الساعة 8:45 مساء



 مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
جزيرا يونايتد X وولفسبيرجر – الساعة 6 مساء    

بي 36 تورشافن X فيبورج – الساعة 8 مساء       




مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
شكوبي X شامروك روفرز – الساعة 9 مساء        

 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة Xبيراميدز– الساعة 6:30 مساء  على قناة 2 on time sport

الزمالك X المقاصة– الساعة 9 مساء على قناة 1 on time sport

البنك الأهلي X فاركو– الساعة 9 مساء     على قناة 2 on time sport  
 

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