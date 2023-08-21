الإثنين، 21-08-2023
10:18 ص
توصلت إدارة الاهلي لإتفاق نهائي مع أحمد القندوسي
لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخروجه علي سبيل الإعارة لمدة موسم.
وقال مصدر رياضي، إن الإتفاق تم بالفعل، ووافق القندوسي، على إعارته لمدة موسم .
وأضاف:" مفاوضات مكثفة قادها أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة لمدة 3 أيام ووافق فعلياً علي الإعارة لمدة موسم ".
وتابع:" السويسري مارسيل كولر تحدث مع اللاعب خلال جلسة اليوم وأكد له أنه ضمن حساباته الفنية وهو من طلب إعارته داخل الدوري المصري ليكون متابعاً له وأنه سيعود بعد الموسم الحالي".
وقال:" المفاوضات جارية حالياً مع سيراميكا كليوباترا لخروجه معاراً لمدة موسم لهم".