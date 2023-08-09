الأربعاء 09 أغسطس 2023
توقيت مصر 04:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كولر يرفض تمامًا.. قرار عاجل في الأهلي بشأن معلول والشناوي

ودّعوا ماسنجر.. فيسبوك يلغي الرسائل القصيرة

رسميًا.. بيراميدز يعلن ضم سيف فاروق جعفر

اتهمها زوجها أنها ذكر.. عروس البحيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حدث (فيديو)

اعترافات سائق "إن درايف": "فتحت صدرها وجسمها كله بان وانا ضعفت"

الجنس مقابل "العلاج".. كيف يتم الإيقاع بالنساء من قِبل "الدجالين" في علاقات مُحرمة؟

محمد صلاح يحسم جدل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي

"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

بينهم 16 سيدة.. "تعاطي المخدرات" يوقف 23 موظفا بالتعليم عن العمل

الشيخ صاحب واقعة "النقطة" في العزاء يعلق ويكشف ما حدث

كولر يرفض تمامًا.. قرار عاجل في الأهلي بشأن معلول والشناوي

15-2-2021_10_27_26_GomhuriaOnline_1613377646
معلول والشناوي
الأربعاء، 09-08-2023 12:39 ص

 

 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار عاجل في الأهلي بشان عقد علي معلول نجم الفريق

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه  الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أصدر فرمان بضرورة تمديد عقد علي معلول فورا خلال الفترة الجالية لضمان بقائه".

وأضاف شبانة أن عقد معلول سينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ولكن كولر طلب تجديد العقد لمدة موسم جديدة لضمان استقرار الفريق.

وأضاف شبانة أن مسؤولي الأهلي يسعوا حاليا للتفاوض مع معلول لتجديد عقده موسم جديد. وأضاف أن كولر يرغب في الحفاظ علي استقرار الفريق ببقاء عناصر الفريق الأساسية.

وأضاف أن كولر رفض نهائيا رحيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق و اليو ديانج و معلول وبيرسي تاو.

إقرأ ايضا

Capture

رسميًا.. بيراميدز يعلن ضم سيف فاروق جعفر

IMG-20230808-WA0011

محمد صلاح يحسم جدل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي

IMG-20230808-WA0015

مرتضى منصور ينقلب على شيكابالا: "أنا سيبت رئاسة النادي بسببك"

أخبار متعلقة

782

رسميًا.. رحيل حارس مرمى الأهلي 4 مواسم لنادٍ مصري

62770

أول قرار من محمود الخطيب بشأن واقعة حسين الشحات

7D6A0130-617face824d6f

صلاح محسن لجماهير الأهلي: أوعدكم هتشوفوا صلاح مختلف

71408-محمد-الشناوي-(2)

لهذا النادي..الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

367

بعد ظهوره مع الأهلي.. رد فعل مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

920270-محمد-الشناوى-2

مقابل 5 ملايين دولار.. محمد الشناوي على وشك الرحيل عن الأهلي