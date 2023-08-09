كولر يرفض تمامًا.. قرار عاجل في الأهلي بشأن معلول والشناوي





كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار عاجل في الأهلي بشان عقد علي معلول نجم الفريق

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أصدر فرمان بضرورة تمديد عقد علي معلول فورا خلال الفترة الجالية لضمان بقائه".

وأضاف شبانة أن عقد معلول سينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل ولكن كولر طلب تجديد العقد لمدة موسم جديدة لضمان استقرار الفريق.

وأضاف شبانة أن مسؤولي الأهلي يسعوا حاليا للتفاوض مع معلول لتجديد عقده موسم جديد. وأضاف أن كولر يرغب في الحفاظ علي استقرار الفريق ببقاء عناصر الفريق الأساسية.

وأضاف أن كولر رفض نهائيا رحيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق و اليو ديانج و معلول وبيرسي تاو.