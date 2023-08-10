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شاهد.. أول ظهور لـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من الأهلي

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سيد عبدالحفيظ
الخميس، 10-08-2023 10:46 ص

ظهر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للفريق الأول للنادي الأهلي، لأول مرة بعد رحيله من النادي الأحمر في أحد المطاعم الشهيرة في مصر.
وظهر فيديو يتواجد خلاله سيد عبد الحفيظ، برفقة عائلته داخل المطعم الشهير، مع وجود ترحاب كبير به.
وكانت الفترة الماضية شهدت، توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ، من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، وتعيين خالد بيبو بدلا منه في منصب مدير الكرة.
وعرضت إدارة النادي الأهلي على سيد عبد الحفيظ، التواجد في الفترة المقبلة، في منصب عضو لجنة التخطيط، أو شركة الكرة، ولكنه لم يحسم أمره إلى الأن.




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