مفاجأة تكشفها ديلي ميل بشأن عرض اتحاد جدة الجديد لشراء صلاح

الخميس، 07-09-2023
12:27 م
كشف لويس ستيل، مراسل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول
الإنجليزي من الانتقال الى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي خلال الساعات الماضية.
وقال لويس ستيل رداً على أسئلة الجماهير على موقع الصحيفة البريطانية: "نأسف لإحباط مشجعي الاتحاد، ولكننا في نفس النقطة التي كنا فيها في هذا الوقت من الأسبوع الماضي."
وأضاف لويس ستيل: "لا يزال السعوديون يريدون محمد صلاح
، وليفربول
لا يريد بيعه، مع بقاء ما يزيد قليلاً عن يوم واحد على انتهاء فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين، سيتطلب الأمر شيئًا غير عادي لتغيير نتيجة هذه الملحمة التي لم تكن أبدًا سببًا لأى قلق في ليفربول
."
الملحمة قد انتهت
وتابع لويس ستيل: "وصل وفد سعودي إلى لندن يوم السبت لمحاولة القيام بالمحاولة الأخيرة لصلاح
. ومع مرور ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة، بدأت الثقة في السعوديين تنفد، واستسلم بعض المسئولين، هناك الكثير من الأقاويل عن أنهم سيعودون بعرض أكثر إغراءا للدولى المصرى في الصيف المقبل، لكن في الوقت الحالي، أعتقد أن هذه الملحمة قد انتهت."
حسم الصفقة
وكشفت تقارير تلفزيونية أن نادي الاتحاد يسعى الى حسم صفقة الدولي المصري محمد صلاح
إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب مخاوف من انتقاله في الصيف القادم إلى الهلال أو الأهلي المهتمان أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب.