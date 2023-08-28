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القصة انتهت.. كلوب يحسم جدل انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

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محمد صلاح
الإثنين، 28-08-2023 09:32 ص


علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اتحاد جدة قد تقدم بعرض مغري إلى ليفربول ومحمد صلاح من أجل ضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عبر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد: “الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا ليس الجميع، أرجوكم لا تستخدموا صيغة الجمع”.

وتابع: “مستقبل صلاح؟ لم يأت أى أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث”.

واختتم: “قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت، إنه مستمر معنا”.

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