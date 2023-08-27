محمد صلاح يتوجه إلى الإمارات للخضوع لكشوفات طبية للانتقال إلى اتحاد جدة





كشفت تقارير صحفية سعودية، بأن إدارة نادي اتحاد جدة بقيادة انمار الحائلي، حسمت صفقة محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد إعلامي في قناة الرياضية السعودية، أن محمد صلاح سيلعب آخر لقاء مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، ثم سينتقل إلى الإمارات من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدا لانتقاله إلى نادي اتحاد جدة في الميركاتو الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في إطار مواجهات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، على أرضية سانت جيمس بارك.

ويمتلك محمد صلاح هدف واحد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأن أحرزه في الجولة الثانية أمام فريق بورنموث.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وتعادل.