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رقم خرافي.. "ديلي ميل" تكشف عن عرض جديد من اتحاد جدة لضم صلاح

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صلاح
الخميس، 31-08-2023 10:16 ص


كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي اتحاد، مستعد لتجهيز عرض جديد، لضم النجم المصري محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية فى أوروبا.
قيمة العرض
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن نادي الاتحاد مستعد لتقديم عرض بقيمة حوالي 118 مليون جنيه إسترليني للاعب النجم، على الرغم من إصرار النادي على أنه لن يذهب إلى أي مكان.
ليفربول
وأضافت الصحيفة، أن ليفربول ما زال يستخدم موقفًا حازمًا بأن نجمه ليس للبيع تمامًا، وأن يورجن كلوب سيكون غاضبًا من النادي إذا غادر صلاح هذا الصيف، لأن خروج صلاح في ذلك الوقت قد يؤدي إلى عرقلة موسمهم ومشروع كلوب بأكمله.
أكبر مشروع
وأكدت الصحيفة، أن صلاح أصبح هو اللاعب الذي تعتبره الأندية أكبر مشروع على الإطلاق، وهو الرياضي العربي الأكثر شهرة في العالم، كما اتخذ وكيل صلاح، رامي عباس، خطوات لطمأنة مشجعي ليفربول في وقت سابق من الشهر من خلال التصريح علنًا بأنه لن يغادر هذا الصيف.
الجدير بالذكر أن عقد اللاعب محمد صلاح ينتهي مع ليفربول، فى صيف عام 2025.

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