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الكشف عن سبب وفاة «مارادونا» بعد تشريح جثته

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مارادونا
 
الخميس، 26-11-2020 11:54 ص المصريون

كشفت قناة “TN” الأرجنتينية سبب وفاة أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، وذلك بعد تشريح جثته.
وذكرت القناة، نقلا عن بيانات تشريح الجثة، أن مارادونا توفي بسبب قصور حاد في القلب.
وأشارت إلى أنه لوحظ أن مارادونا أصيب بـ “أزمة رئوية حادة”، التي تحدث إما بسبب فشل القلب لإزالة السائل من الدورة الدموية في الرئة، أو بسبب ضرر مباشر في لحمة الرئة .
وكان قد أعلن عن وفاة النجم الأرجنتيني السابق عن عمر ناهز 60 عاما، أمس الأربعاء، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها إرثا كرويا عظيما.
ورثاه العديد من نجوم وأساطير كرة القدم في العالم، معبرين عن حزنهم لرحيل من وصفوه بـ"أفضل من لمس الكرة" في التاريخ.
 

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