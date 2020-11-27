كلمات مؤثرة لمدرب ليفربول عن لقائه بمارادونا

الجمعة، 27-11-2020
05:13 م
أحمد سالم
عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مدى حزنه الشديد برحيل الأسطورة العالمية دييجو مارادونا
أيقونة كرة القدم الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما، إثر أزمة قلبية حادة.
وأشار كلوب خلال أحاديث صحفية: " في حياتي كان الأفضل، كان أكثر من أشاهد، مضيفا: " ربما ليس الأمر كذلك الآن لأنني شاهدت كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كثيرا، لكن خلال وقت لعبي كرة القدم كان الأفضل ".
وواصل، " حياته تظهر كيف يمكن أن تكون الحياة رائعة بالنسبة للاعب عالمي، وكيف يمكن أن تكون صعبة أيضا ".
وتابع، " كان شخصا رائعا.. قابلته مرة، وهو أمر بالنسبة للاعب في مستواي كان أشبه بمقابلة البابا.. صراحة، كان أمرا رائعا ".
وأنهى الألماني المخضرم كلامه، قائلا: " كرة القدم ستفتقده، سأفتقده، ترون ردة الفعل في العالم أجمع. لو كنا أظهرنا حبنا له دون الرغبة في التقاط صورة سيلفي، لو كنا أظهرنا له الاحترام الذي استحقه عندما كان حيا، لربما كنا ساعدناه ".
من ناحية أخرى، يجري لاعبي الريدز استعداداتهم لملاقاة مضيفها برايتون غدا ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.
وييسعى الليفر من خلال مواجهة برايتون لمداواة جرحه بعد الهزيمة التي تلاقها من فريق أتالانتا في دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد بإنجلترا، وفي نفس الوقت يأمل لاعبي الريدز في الانفراد بالصدارة للدوري الإنجليزي الذي يتقاسمه معه توتنام برصيد 20 نقطة، إذ يتفوق الديك الإنجليزي بفارق الأهداف على الريدز.