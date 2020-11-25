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رد لاذع من عثمان آي فرح على مذيعة إنجليزية سخرت من "مارادونا"

Osman-Ayfarah-2
آي فرح
 
الأربعاء، 25-11-2020 08:31 م الطيب حسين
كشف الإعلامي في قناة "الجزيرة" عثمان آي فرح، عن موقف جمعه بإعلامية إنجليزية حول أسطورة كرة القدم الأرجنتنين دييجو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وكتب "آي فرح" عبر حسابه على "تويتر": "كنّا نتحدث عن مارادونا و مهارته المتفردة في مرة من المرات فقالت لي زميلة إنجليزية "للأسف يتذكره العالم بالهدف الذي سجله بيده على المنتخب الإنجليزي" فقلت لها إن هذا ما يتذكره الإنجليز و مشجعو إنجلترا فقط..في ما تبقى من العالم..يذكره الناس كأسطورة كروية لن تتكرر".

وتوفي النجم الأرجنتيني إثر تعرضه لوعكة صحية في الأيام الأخيرة، حيث أجرى عملية حساسة في المخ، قبل أن يتعرض لمتاعب بالقلب لاحقًا حتى وفاته اليوم.



 

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