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مفاجأة.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم جديد مقابل 120 مليون جنيه

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الأهلي
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Teads
الخميس، 16-02-2023 12:11 م

 

أفاد تقرير نشرته القناة الأولي، أن مسئولي الأهلي أبلغوا كولر المدير الفنى لـ النادي الأهلي أنهم يكثفون مفاوضاتهم مع جاكسون موليكا من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

 

وجاء أيضًا أن الانتقال سيكون فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه هو الخيار رقم 1 لتدعيم خط الهجوم بالنادي الأهلي، وأن العمل على هذا الملف مستمر من الوقت الحالي.

 

وفى نفس السياق أكد الإعلامي شريف جمعة، أن النادي الأهلي يحتاج لـ مهاجم، وأن الأهلى يفتح الباب أمام موليكا بـ مقابل 4 ملايين دولار، أى بـ 120 مليون جنيه مصري.

 

وكشف أن وكيل اللاعب جلس مع النادي الأهلي، وأنهى جميع الإجراءات، لضم اللاعب، وأن هذا السعر ليس غاليًا.

 

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