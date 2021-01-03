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مفاجأة.. الأهلي يتعاقد مع خليفة أحمد فتحي

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الأهلي
 
الأحد، 03-01-2021 10:48 ص المصريون

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن أول صفقات الأهلي الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.
وقال عمر ربيع ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "نمبر وان"، المذاع علي قناة "النهار"، إن النادي الأهلي أنهي اتفاقه مع كريم فؤاد، لاعب نادي نجوم المستقبل، والمعار لنادي إنبي، الذي رحب بالانضمام للقلعة الحمراء، مشيرا أن مسئولي الأهلي أنهوا اتفاقهم مع نادي نجوم المستقبل.
وأشار: أن بيتسو موسيماني، المدير الفي للفريق الأول للنادي الأهلي، طلب ضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن ليكون بديلا للاعب محمد هاني، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي.
وأوضح: أن موسيماني يري أن أحمد رمضان بيكهام غير فعال في طريقته الهجومية حال غياب محمد هاني بسبب الإيقاف أو الإصابات وطلب ضرورة التعاقد مع بديل محمد هاني.
 

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