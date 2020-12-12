موسيماني: صفقتان سوبر ستغيران وجه الأهلي بكأس العالم

السبت، 12-12-2020
09:39 م
الطيب حسين
أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عن تغير خريطة كرة القدم منذ آخر مشاركة للمارد الأحمر بكأس العالم للأندية
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وأكد أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح، موضحًا أن الأندية الآسيوية أصبحت تزخر بنجوم لامعين.
وطلب المدير الفني المتوج بدوري الأبطال الإفريقي بضم صفقتين سوبر ستغيران وجه الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية
فبراير المقبل.
ونفى موسيماني
التقليل من شأن اللاعبين المتواجدين في الفريق حالياً، مؤكدًا أنهم لاعبون على طراز عال.
وراجت أنباء مؤخرًا عن اقتراب تعاقد الأهلي مع الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والدولي السوري عمر السومة
مهاجم أهلي جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.