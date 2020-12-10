موسيماني يستدعي أمير توفيق ويبلغه استياءه من هذا الأمر: مش عاجبني و لازم يتغير فورا

الخميس، 10-12-2020
07:30 ص
المصريون
كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
استدعى أمير توفيق
مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي لإبلاغه استيائه من التيشيرت الجديد للفريق.
وقال حتحوت إن الأهلي التقط صورا تذكارية بالتيشيرت الجديد بعد وضع النجمة التاسعة على تيشيرت الفريق.
وأضاف: بعد التقاط الصور تفاجأ الجميع بغضب موسيماني
الذي استدعى أمير توفيق
وأبلغه أن خامة التيشيرت سيئة جدا ولا تعجبه.
وأردف: موسيماني
سأل اللاعبين (انتوا عاجبكم التيشيرت دا) فأخبروه أنه لا يعجبهم .. فطلب من أمير توفيق
تغيير خامة التيشيرت خلال الموسم الجديد.