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مفاجأة.. أحمد مرتضى منصور رئيسًا للزمالك خلفًا لوالده

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أحمد مرتضى منصور
الأربعاء، 16-08-2023 12:20 م

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل اجتماع عُقد بالأمس جمع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على تفويض أحمد مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك إلى حين إجراء انتخابات جديدة على مقعد الرئاسة.

وعدّد حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أسباب اختيار أحمد مرتضى منصور لتولي رئاسة الزمالك، متحدثًا عن أول هذه الأسباب لأنه نجل رئيس النادي المعزول مرتضى منصور، إلى جانب أنه يمتلك زمام أمور في عدد من الملفات داخل نادي الزمالك.
وأضاف “حتحوت” أن أحمد مرتضى هو كذلك حلقة وصل بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك ومرتضى منصور.
وأشار “حتحوت” إلى أن أحمد مرتضى منصور هو الشخص الأهدأ والأكثر ثقة ويتحرك في أكثر من اتجاه في أمور نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

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