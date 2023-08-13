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نجم الزمالك يكشف عن كارثة جديدة على أعتاب النادي

New-Project-2023-06-05T225706.223
الزمالك
الأحد، 13-08-2023 12:44 ص


كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق، تفاصيل أزمة جديدة في النادي خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد طارق السيد، في فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك أزمة جديدة تنتظر الزمالك بشأن إيقاف قيد جديد، مشددا أن جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق و بيراميدز الحالي لديه مستحقات متأخرة .

وأضاف طارق السيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سيقوم بإصدار قرار جديد بإيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو .

 

وتابع طارق السيد، أن مسؤولي الزمالك يجب أن يعقدوا جلسه مع باتشيكو من أجل تنسيق دفع مستحقاته المتأخرة.

 

وتابع أن هناك أيضا أزمة مستحقات خالد بوطيب والتي من الممكن أن تعرض النادي لإيقاف القيد، ولكنها ستكون عقب أزمة باتشيكو.

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