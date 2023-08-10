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أزمة جديدة في الزمالك بطلها أحمد فتوح

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أزمة جديدة في الزمالك بطلها أحمد فتوح

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أحمد فتوح
الخميس، 10-08-2023 01:28 م



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأزمة الحالية في نادي الزمالك سيكون بطلها أحمد فتوح. مشيرا إلى أن هناك أحاديث كثيرة بدأت تنتشر حول مستقبل اللاعب في ظل عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة حتى الآن.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "أحمد فتوح لديه مستحقات مالية متأخرة، وهناك كلام منتشر حول موافقة اللاعب على تمديد عقده موسم واحد فقط بخلاف الموسم المقبل من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي".
وأضاف: "هناك أحاديث كثيرة أيضا منتشرة حول فتوح وامكانية انتقاله إلى النادي الأهلي مستقبلا، خصوصا أن عدم حسم ملف تجديد عقد حتى شهر يناير المقبل سيفتح باب التكهنات حول مستقبل اللاعب".
وأكمل: "فتوح عنصر هام وأساسي في تشكيلة الزمالك وأي نادٍ لا يقف على لاعب واحد مثلما قال أوسوريو مؤخرًا، ومعلول وأحمد فتوح في مرتبة واحدة في مركز الظهير الأيسر داخل أندية الدوري المصري وبعدهم يأتي محمد حمدي لاعب بيراميدز".
واختتم شبانة حديثه قائلا: "كل شئ دائما في كرة القدم متاح وممكن، وقد يقوم فتوح بفسخ عقده والانتقال لأي نادٍ، ومن الوارد أن يجدد عقده مع الزمالك".

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