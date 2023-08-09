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رسميًا.. بيراميدز يعلن ضم سيف فاروق جعفر

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سيف فاروق جعفر
الأربعاء، 09-08-2023 12:20 ص

 

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

 

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

 

واللاعب من مواليد ٥ ديسمبر من عام ١٩٩٩، ويجيد في مركز خط الوسط، ويتميز برؤية ممتازة في التمرير بجانب قدم قوية في التصويب على المرمى، وسبق له اللعب في صفوف ناديي الزمالك وسموحة.

 

ويستعد نادي بيراميدز لبداية موسم يعج بالمسابقات محليا وقاريا، حيث البداية في منتصف سبتمبر بدوري أبطال أفريقيا ثم الدوري الممتاز وكأس مصر بنسختيه القديمة والجديدة، وكذلك السوبر للأندية الأبطال في الإمارات، ويسعى النادي للمنافسة على جميع تلك البطولات.

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