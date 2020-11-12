مشهد صادم.. الحكم يعتدي على مدرب السودان ويطرحه أرضًا

الخميس، 12-11-2020
08:51 م
المصريون
شهدت مباراة منتخب غانا
ونظيره السودان
ي تعدي حكم
اللقاء
على المدرب
هوبير فيلود على ملعب "كيب كوست".
جاء ذلك في اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة
من تصفيات بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون عام 2022.
وخاض منتخب السودان
6 مباريات لإعداد اللاعبين بداية من مباراة
إريتريا ومواجهتي تشاد ثم تونس وتوغو وإثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، في الطريق إلى مباراة
غانا
.
ويحتل المنتخب السودان
ي المركز الثالث في المجموعة برصيد
3 نقاط، بينما يتفوق عليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بالمواجهات المباشرة،
بينما تتصدر غانا
المجموعة بـ 6 نقاط.