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في مباراة غانا

مشهد صادم.. الحكم يعتدي على مدرب السودان ويطرحه أرضًا

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سقوط مدرب السودان
 
الخميس، 12-11-2020 08:51 م المصريون
شهدت مباراة منتخب غانا ونظيره السوداني تعدي حكم اللقاء على المدرب هوبير فيلود على ملعب "كيب كوست".
جاء ذلك في اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون عام 2022.
وخاض منتخب السودان 6 مباريات لإعداد اللاعبين بداية من مباراة إريتريا ومواجهتي تشاد ثم تونس وتوغو وإثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، في الطريق إلى مباراة غانا.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتفوق عليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بالمواجهات المباشرة، بينما تتصدر غانا المجموعة بـ 6 نقاط.
 

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