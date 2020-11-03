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كواليس اختيار "نداى" لإدارة الزمالك والرجاء

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شوبير
 
الثلاثاء، 03-11-2020 11:26 ص محمد عبد الحارس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس أختيار السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مبارة الزمالك والرجاء فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء غد على ستاد القاهرة الدولى. 
وأضاف "شوبير خلال برنامجه الإذاعى: "كان فيه خناقة البعض رشح بكارى جاساما وتدخل البعض وانتصر الرأى الذى اختار ماجيتى نداى، وهو حكم جيد ومفيد للفريقين، وسبق وأدار مباريات لمنتخب مصر وكذلك الأهلى والزمالك".
وكان "الكاف" قرر خضوع فريق الرجاء المغربي إلى مسحة طبية جديدة خاصة بكورونا بمجرد وصوله إلى مصر، إلى جانب خضوعه لمسحة جديدة قبل المباراة بيوم؛ للتأكد من خلو الفريق من أي إصابات بالفيروس.
 

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