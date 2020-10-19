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الرجاء المغربى: "لن نصمت على أخطاء تحكيم أمس"

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ارشيف
 
الإثنين، 19-10-2020 01:32 م محمد عبد الحارس
قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي بإسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي: "لن نصمت على الظلم التحكيمي الذي طال الفريق من الكاميروني نيانت حكم لقاء الزمالك بالأمس".
وأعرب "وهبى" خلال تصريحات له، عن اندهاشه من القرارات التي اتخذت ضد فريقه أمس، مضيفا الحكم حرمنا من عدة ركلات جزاء واضحة، ونملك خبراء مختصين في مجال التحكيم ويتعاونون مع الرجاء، سنعود لتحليل اللقطات المثيرة للشك والجدل، وبعدها سنتخذ قرار مراسلة الكاف لاتخاذ اللازم".
وتابع: "لن نتقاعس في الدفاع عن مصالح النادي، إذا تبين أن الحكم ارتكب هفوات مؤثرة، ونحن واثقون أنه ارتكبها".
واختتم "الرجاء كان الأفضل، الزمالك مثل باقي الفرق المصرية يتسمون باللعب الرجولي القوي، نحن لم نقل كلمتنا بعد، سنذهب للقاهرة للرد هناك وتعويض الخسارة".
جدير بالذكر أن الزمالك قد تمكن من تسجيل هدف وحيد طوال المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

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