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أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

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حكم
 
الخميس، 15-10-2020 12:38 م محمد عبد الحارس
 
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى كالآتى:- 
ويدير مباراة الإسماعيلي ضد أسوان ، كل من أحمد جمال حكم ساحة هاشم عبد المريد مساعد حكم أول، عمرو جمعة مساعد حكم تاني، محمد صبري إبراهيم حكم رابع، نادر قمر الدولة حكم فيديو، سعيد حمزة مساعد حكم فيديو. 
فيما يدير مباراة المقاولون العرب ضد إنبي، عبدالعزيز السيد حكم ساحة، محمد عبدالعظيم حكم مساعد أول، محمد أبو رحاب حكم مساعد تاني، وليد عامر حكم رابع، صبحي العمراوي حكم فيديو، محمد أبو خاطر حكم مساعد فيديو.
 

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