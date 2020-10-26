شوبير يكشف رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز

الإثنين، 26-10-2020
12:20 ص
المصريون ـ متابعات
أكد الإعلامي أحمد شوبير
، أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش
، المدير الفني لنادي بيراميدز
سيرحل عن تدريب الفريق
بعد خسارة لقب بطولة كأس الكونفدرالية
الإفريق
ية.
وكتب أحمد شوبير
، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «رحيل تتشاتتش عن بيراميدز
خبر خلال ساعات».
وفشل بيراميدز
في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية
بعد الهزيمة أمام نهضة بركان
المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «مولاي عبدالله » بمدينة الرباط المغربية.
وأحرز هدف البركان الوحيد، المهاجم محسن ياجور في الدقيقة 15، من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى تم إرسالها إلى منطقة الجزاء استقبلها ياجور برأسية وارتطمت في الدفاع المصري في طريقها إلى الشباك.
واستطاع نهضة بركان
اقتناص لقب كأس الكونفدرالية
لأول مرة في تاريخه، بعد أن فضل في تحقيق اللقب الإفريق
ي النسخة الماضية، حيث خسر الفريق
المغربي النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح (5-3) حيث جاء نتيجة مجموع المباراتين (1-1) بواقع هدف في الذهاب وهدف في الإياب.