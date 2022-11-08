الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
توقيت مصر 11:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المفتي يوافق على إعدام قاتل زميلته «فتاة الشرقية»

بعد انتهاء مدة حبسها عامين.. خروج هدير الهادي من سجن القناطر

إبعادهم حلال ساعات.. الكويت تلقي القبض على 15 مصريًا ارتكبوا جريمة صادمة

مشكلة كبيرة جدًا.. شوبير يكشف ماذا حدث مع حسام حسن داخل الأهلي قبل أيام؟

مشهورة على مواقع التواصل تهاجم زاهي حواس: هذا ما يزعج السياح وليس الآذان

التفاصيل كاملة.. 3 أشقاء يقتلون شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات جنسية لهما

مفاجأة صادمة.. شيرين تعود لـ حسام حبيب وتقيم معه في فيلا بالتجمع الخامس

سابقة من نوعها.. كارت أحمر لـ 10 لاعبين في مباراة «مجنونة»

أحمد شوبير:« العبيط أهه»

أثار السخرية.. أول تعليق من الإسماعيلي على «كرش» صالح جمعة (صور)

ADS
 

مشكلة كبيرة جدًا.. شوبير يكشف ماذا حدث مع حسام حسن داخل الأهلي قبل أيام؟

145688-حسام-حسن
حسام حسن في الأهلي
Native
Teads
الثلاثاء، 08-11-2022 09:51 ص


أكد الإعلامي  أحمد شوبير، أنه لن توجد أي أزمة بشأن تواجد أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، داخل النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«لن توجد أي أزمة بشأن تواجد أحمد فتحي، داخل الأهلي في الفترة المقبلة، كعضو، يلعب كرة مع لاعبي الأهلي المعتزلين (فريق الشمس)».

وأوضح: «بالمناسبة، حسام وإبراهيم حسن، كانا يحرصان حتى الأسبوع قبل الماضي على الذهاب إلى النادي الأهلي؛ للعب كرة خماسية مع نجوم  الأهلي القدامى».

وأضاف: «منذ أسبوعين حدثت مشكلة كبيرة جدًا، بين حسام حسن وبعض زملائه القدامي، وحصل شوية حاجات مش لطيفة لا داعي لذكرها، وبعدها امتنع حسام عن الذهاب للنادي».

وتابع: «حسام حسن، كان يذهب للنادي الأهلي، ومرحب به داخل النادي ويدخل غرف خلع الملابس، قبل أن تحدث تلك المشكلة».
 

إقرأ ايضا

9-32

سابقة من نوعها.. كارت أحمر لـ 10 لاعبين في مباراة «مجنونة»

Shober-on time-2022

أحمد شوبير:« العبيط أهه»

1

أثار السخرية.. أول تعليق من الإسماعيلي على «كرش» صالح جمعة (صور)

أخبار متعلقة

100-204654-kahraba-ahly-zamalek-super-egypt_700x400

رسميًا.. الموقف النهائي من مشاركة «كهربا» في مباراة السوبر

203793

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء السوبر مع الزمالك

Capture

محمد عبدالمنعم يعلن إصابته بعد مباراة أسوان

192-014101-statistics-zamalek-al-ahly-cup_700x400-2-1666204627

بشأن مباراة السوبر.. الأهلي يرفض طلب الزمالك ويتقدم بشكوى لاتحاد الكرة

246

«كهربا» يخوض مباراة السوبر ومرتضى منصور يهدد بالانسحاب.. إليكم التطورات

download

شاهد.. اشتباكات بين جمهور الأهلي والإسماعيلي في مدرجات برج العرب